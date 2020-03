In Quarantäne? Meditationen und 3 Tipps

Stell dir vor: Alle Leute, die sich in Quarantäne befinden, würden meditieren. Es würde ein stilles Band von Meditation rund um den Globus geschaffen. Das wäre doch echt toll, nicht?! Lasst uns damit experimentieren! Ich bin gespannt, was daraus entstehen würde... Falls du nicht weißt, was du während der Quarantäne tun sollst, hier 3 Tipps und Meditationen für einen Quarantäneverlauf, der dein Leben und das aller anderen bereichern wird. Gerne auch an Freunde und Betroffene weiterleiten.

Die Chancen einer Quarantäne

Meine Erfahrungen mit 3 Wochen Abgeschiedenheit

Quarantäne – was für manchen vielleicht nach Langeweile und Isolation klingt, ist für mich die große Chance für Bewusstheit, Lebensfreude und das Thema Alleinsein/Einsamkeit zu lösen.

Ich spreche aus Erfahrung. Über einen längeren Zeitraum zuhause zu bleiben, zu meditieren, aus der Gemeinschaft auszusteigen und nur für sich zu sein – dafür habe ich vor 20 Jahren viel Geld bezahlt. Es nannte sich ‚Ultimate Retreat‘.

Ich lebte völlig isoliert – in Quarantäne gleichsam – in einem etwa 8 qm großen Zimmer. Das Essen wurde an die Türe geliefert. Es gab kein Handy, keine Bücher, kein Stift, keinerlei Ausdrucksmöglichkeit…

Da war einfach nur Nichts – und die Sonne und deren Schattenwürfe, die über die Wand wanderten. Meine Aufgabe war, den ganzen Tag zu meditieren. Den Ablauf konnte ich selbst bestimmen, auch die Meditationstechniken. Es wurde empfohlen, mindestens einmal am Tag eine aktive Meditation zu machen.

Mein Retreat dauerte 3 Wochen und war das Beste, was ich je gemacht habe.

Viele schöne Dinge sind geschehen. Die Isolation nahm mir die Angst vor Einsamkeit, die ich nie wieder verspüren werde. Alleinsein im Sinne von All-Eins-Sein ist in diesem Retreat ganz normal geworden.

3 Tipps für eine meditative Quarantäne

Quarantäne Tipp 1:

Sich erholen, viel schlafen, die Kraftreserven auffüllen

Eine Quarantäne ist die Gelegenheit, endlich nach Herzenslust auszuschlafen. In den ersten Tagen meines Retreats bestand Meditation hauptsächlich aus Schlaf. Die Jahre der Überarbeitung und Erschöpfung ließen stille Meditation gar nicht zu, ich fiel regelmäßig ins ‚Schlafkoma‘ ohne es verhindern zu können.

Nach 3 Tagen waren meine Kraftreserven aufgefüllt und ich war wach und ausgeruht genug, um mich tief auf Meditation einzulassen.

Quarantäne Tipp 2:

Aktive Meditationen machen

Den ganzen Tag lang sitzen, das kann ziemlich kirre machen. Die mangelnde Bewegung macht das Körper-Denk-System hypersensibel. Ich erinnere mich an ein Haar am Hals, das sich beim Atembeobachten wie ein dickes Seil anfühlte. Und eine Fliege auf dem Arm hatte das Gewicht eines kleinen Vogels.

Ich empfehle, mindestens einmal am Tag eine aktive Bewegungsmeditation zu machen. Die OSHO Kundalini Meditation ist eine einfache Stundenmeditation, die dem Körper zu Entspannung verhilft. Und die dem Meditierenden die Gelegenheit gibt, den Zustand von Meditation zu erfahren.

Mache die Kundalini Meditation regelmäßig, immer zur gleichen Zeit, bspw. nachmittags von 16-17 Uhr, dann stellt sich dein Körper darauf ein. Du kannst die ‚Schüttel-Meditation‘ auch mehrmals täglich machen, sie wird dir jedesmal neue Einsichten über dich und dein Leben vermitteln.

Quarantäne Tipp 3:

Ein regelmäßiger Tagesablauf

‚Und ewig grüßt das Murmeltier‘ – den Tag immer gleich zu verleben, das mag für viele Menschen eine unschöne Vorstellung sein. Im Falle von Meditation ist es jedoch für den Prozess hilfreich, einen regelmäßigen Tagesablauf einzuhalten.

Es ist entspannend zu wissen, dass ich mich um nichts kümmern muss, weil der Tag vorbestimmt ist. Das ist eine große Freiheit für den Geist. Die Disziplin, das zu tun, was mir wirklich wichtig ist, nämlich zu meditieren, das geschieht dann ganz natürlich – schließlich muss ich nichts mehr planen, ändern oder in Frage stellen. Die Dinge sind klar.

Nun wünsche ich dir eine gute Zeit in der Quarantäne. Nutze sie!

Es ist eine wertvolle Zeit, in der du dich endlich mit dem beschäftigen kannst, was dir wirklich wichtig ist.

Wenn du noch mehr Anleitung brauchst, dann mach mit im FindYourNose Medi-Club. Dort werden wir uns auch mit Video Konferenzen austauschen.