Finde im Alltag Befriedigung – sammle Glück

Es gibt so viele Momente während des Tages, die glücklich machen können. Sammle das Glück durch die Türen der Sinne. Und werde zu Glück. Eine tantrische Meditation.

Wann immer Befriedigung gefunden wird –

in welcher Aktion auch immer –

verwirkliche sie.

Sutra aus dem Buch der Geheimnisse

„Du bist durstig und trinkst Wasser. Eine zarte Befriedigung ist erreicht.

Vergiss das Wasser, vergiss den Durst. Bleibe bei der feinfühligen Befriedigung, die du wahrnimmst. Sei total mit ihr ausgefüllt. Fühle dich einfach befriedigt.

Diese Technik gibt dir einen positiven Ansatz, eine totale Umkehrung des normalen Denkens. Wann immer Zufriedenheit gefunden wird, in welchem Akt auch immer, nimm sie wahr. Fühle sie, werde eins damit.

Nimm einen befriedigten Zustand nicht lediglich als ein vorbeifliegendes Ereignis. Die Befriedigung kann zum Beginn einer größeren positiven Erfahrung werden.

Glück sammeln

Wann immer Befriedigung gefunden wird – wann immer! Nimm sie wahr.

Du siehst einen Freund und du freust dich. Du triffst deinen Geliebten oder deine Geliebte und du fühlst dich glücklich. Nimm das wahr.

Sei ganz das Glück in diesem Moment. Dadurch veränderst du dein Denken und du wirst beginnen Glück anzusammeln. Dein Denken wird sich ins Positive verändern und damit wird die ganze Welt anders aussehen.

Von Morgen früh an und den ganzen Tag über, erinnere dich daran:

Wann immer du etwas Schönes fühlst, etwas das dich befriedigt, etwas das dich glücklich macht, bemerke es.

Einige Glücksmomente, die zutiefst befriedigen

Es gibt viele dieser Momente in einem 24 Stunden Tag. Es gibt viele Momente am Tag, wo der Himmel dir nahe ist, doch du bist so mit der Hölle beschäftigt, dass du ihn verpasst.

Die Sonne geht auf, die Blüten öffnen sich, die Vögel zwitschern und eine sanfte Brise zieht durch die Bäume.

Ein kleines Kind sieht dich mit seinen unschuldigen Augen an und ein subtiles Gefühl von Glück ist in dir. Jemand lächelt dir zu und du fühlst dich gut.

Schau dich um und versuche das Glück zu finden. Sei völlig davon ausgefüllt. Vergiss alles in diesen glücklichen Momenten. Schmecke Glück und erlaube es, dein ganzes Wesen auszufüllen. Der Duft des Glücks wird dir folgen. Es wird in dir den ganzen Tag über vibrieren.

Beginne morgens mit dem Glück sammeln

Glück vergrößert sich.

Wenn du morgens beginnst, dann wirst du abends offen für die Sterne und den Mond sein, für die Nacht. Für die Dunkelheit.

Probier’s aus, nur für 24 Stunden.

Nur um ein Gefühl dafür zu bekommen.“

Osho, Zitat – Auszug aus

dem tantrischen Buch der Geheimnisse