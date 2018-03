Veränderung? Gehe bedingungslos mit.

Meinen Eltern, den Lehrern und dem Fernsehen habe ich vertraut. Sie sagten, es sei möglich, das Leben zu kontrollieren und sich gegen die Stürme des Lebens abzusichern. Man müsse sich nur korrekt, moralisch einwandfrei und schlau verhalten, denn einem ‚korrekten Menschen‘ geschehe nichts Bedrohliches.

Und so verhielt ich mich, wie es mir nahegelegt wurde. Schließlich wurde das Paradies in Aussicht gestellt…

Das Leben entlarvt kindische Einstellungen zum Leben dann oft schmerzlich. Jeder Mensch – und so auch ich – erfährt irgendwann, dass im Leben nichts festzuhalten ist und das Leben seine eigene Agenda verfolgt.

Ich hatte mich einwandfrei verhalten, hatte materiell vorgesorgt und meinen Freundeskreis regelmäßig gepflegt. Ich war ein ‚Good Girl‘, in der Hoffnung, dass alles gut werden würde. Tat es aber nicht.

Das Leben ist ein Strom von Veränderung.

Das Leben lässt sich nicht festhalten.

Das Leben wandelt sich ständig.

Es ändert sich außen und auch innen.

Und das ist gut so.

Wertschätzen, was ich habe

„Was immer du erfährst, vergiss nicht, dass es sich verändern wird. So funktioniert die Welt. Dieses Verstehen wird dich dazu führen, wertzuschätzen, was du hast und es zu genießen so lange es anhält.

Wenn du etwas verlierst, dann wirst du darüber nicht erstaunt sein, denn du hast niemals angenommen, dass es für immer da sein wird. Die Menschen gehen weg, Häuser verfallen und jeder stirbt irgendwann.

Solange du verstehst, dass sich das Leben ständig wandelt, werden dich solche Dinge nicht zerbrechen.“

Lama Shenpen Drolma