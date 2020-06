Chuang Tsu und Laotse sagten immer:

Konzentriere dich auf den großen Zeh.

Schließe deine Augen, gehe in den Zeh und bleibe dort. Das wird dich ins Gleichgewicht bringen. Der Kopf hat dir soviel Ungleichgewicht verursacht.

In den großen Zeh? Es sieht aus, als ob sie Spaß machen würden, doch sie meinen es wirklich ernst. Sie haben recht. Gehe weg vom Kopf, denn unser Ursprung, unsere Wurzeln liegen nicht im Kopf. Wir sind viel zu sehr im Kopf.

Osho, Zitat – Auszug aus The Empty Boat #10

Die Taoisten haben den großen Zeh als Zentrum benutzt. Bewege deine Bewusstheit hinunter zum großen Zeh. Bleibe dort, vergiss den ganzen Körper. Lasse dein ganzes Bewusstsein zur Zehe gehen.

Das klappt, denn im Grunde ist es egal, wohin du dich zentrierst. Du zentrierst dich auf eine Stelle im Körper – das ist das Wesentliche.

Osho, Zitat – Auszug aus The Book of Secrets, Vol 1 #12

Buddha und der wippende Zeh

Einmal, während Buddha sprach, saß ein Mann vor ihm, der ständig seine Zehe hin und her bewegte. Am Ende des Vortrags fragte ihn Buddha:

„Was ist mit deinem Zeh los?“

In diesem Augenblick hörte der Mann mit dem Wackeln auf. Buddha sagte:

„Ich sage dir, was los ist. Du bist dir deiner Zehe nicht bewusst. Du hast den Zeh nicht selbst bewegt, es geschah unbewusst. Es ist eine Gewohnheit, wahrscheinlich machst du das überall wo du sitzt. In dem Moment als ich dich fragte, hörte das Schaukeln auf. Als deine Aufmerksamkeit in den Zeh ging, hast du angehalten.“