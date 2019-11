Buddhas Anleitung wie Arbeit sinnvoll wird

Hast du eine langweilige, bedeutungslose Arbeit? Lies Buddhas Anleitung, wie du sie in eine sinnvolle Arbeit verwandeln kannst.

„Das ist Buddhas grundlegende Mitteilung:

Sei sorgfältig,

gehe vorsichtig

mit allem und jedem um.

Mache keinen Unterschied zwischen unbedeutenden und sehr wichtigen Dingen. Sei bei allem, was du tust, aufmerksam und alles wird bedeutsam werden.

Wenn du mechanisch und ohne Sorgfalt arbeitest, dann wird alles bedeutungslos.

Die Bedeutung geht von dir aus, du verleihst sie den Dingen. Sie ist dein Geschenk an die Welt.

Wenn ein Meister wie Zen-Meister Ikkyu seinen Regenschirm berührt, dann wird der Regenschirm so göttlich wie nur irgendetwas sein kann.

Du könntest sogar Gott selbst berühren, und es würde für dich keine Bedeutung haben. Das Paradies entsteht durch dich und deiner Art zu berühren.

Wie die Alchimisten einfaches Metall in Gold verwandeln, so verändert meditative Energie etwas Einfaches in etwas Größeres.

Je meditativer du wirst, desto mehr Göttlichkeit wirst du überall um dich herum entdecken. Auf dem Höhepunkt wird dann alles göttlich erscheinen.“

„Genau diese Welt

ist das Paradies

und genau dieser Körper

ist der Buddha.“

Osho, Zitat – Auszug aus Take it Easy, Vol. 2, #12