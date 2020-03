Über das Nichtstun – von Pakhi

So sitze ich im Nichts

und lasse mich befruchten

von den Energien

die innen und außen fließen



Unbeschäftigt

sitze ich

und alles richtet sich neu aus

alles wird heil



Das Denken will sich den Zustand ergreifen

und sagen,

dass Nichtstun also so ist

und so ist

aber auch das fällt weg



Ich sitze im Nichts

alles geschieht

was geschehen will



Nur das Zuschauen bleibt

es wird lauter und lauter

das Denken hört auf

und ich sitze im Nicht-Denken



Alles darf da sein

in meiner Entspannung

in meiner Natürlichkeit

Was für eine Freiheit



Was für ein Glück