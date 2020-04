Trauma Corona – von Beth

Ich sende dir ein Kunstwerk /Collage aus meiner Ausstellung „La Paz“ welche derzeit in Räumlichkeiten in der Universitätsstadt Marburg an der Lahn zu sehen sind. Es ist eine Ausstellung, die zum Thema Krieg und Frieden entstanden ist.

Auf der Homepage kann man noch genaueres darüber erfahren.

Ich habe mich entschieden für das Bild mit dem Titel „Trauma Corona“.

Es ist ein Tryptycon.

Größe 3x 1.30 m breit x 1.80 m hoch

auf Holz gearbeitet

Galerien