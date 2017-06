Meister lehren unlogisch – Geschichte von Gurdjieff und dem Reporter

„Einmal besuchte ein Journalist Gurdjieff für ein Interview. Gurdjieff schaute kurz auf den Mann und dann zu der Frau, die neben ihm saß. Sie war seine Schülerin.

Er fragte die Frau:

„Welchen Tag haben wir heute?“

Sie antwortete:

„Samstag“.

Da wurde er wütend und schrie sie an:

„Wie ist so was möglich? Du Dummkopf, gestern hatten wir Freitag, wie kann also heute Samstag sein?“

Die Frau war total schockiert. War er plötzlich verrückt geworden?

Und der Reporter ging einfach.

Als er weg war, lachte Gurdjieff:

„Wenn dieser Mann nicht verstehen kann, warum ich unlogisch und verrückt bin, dann wird er auch nicht verstehen, was ich hier mache.

Meine Arbeit hat keinen vernünftigen, logischen Grund. Sie ist irrational und mit dem normalen Denken nicht zu verstehen. Wenn er nicht abwarten kann, wenn er so schnell urteilt, dann wird er nicht verstehen, was ich hier mache. Es ist also besser, ihn gleich von Anfang an loszuwerden.“