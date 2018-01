Zuhause meditieren: den Tag in ureigenem Wissen verbringen

Bei der heutigen Meditations-Challenge geht es um dein eigenes, ureigenes Wissen.



Versuche einmal, dich nur auf das zu beziehen, was du wirklich weißt. Das, was du ehrlich und wirklich weißt. Es mag nicht viel sein, doch zumindest ist es dein Wissen.



Bemuttere dein eigenes Wissen und du wirst zu dem Menschen, der du wirklich bist – in ungeahnten Dimensionen.