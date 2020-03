Meine Zuflucht sind 3 Juwelen

Wenn das Leben hart ist, dann habe ich einen Zufluchtsort in mir. Es sind diese 3 Juwelen: der innere Meister, die Freunde auf dem Weg und das Mysterium meines Lebens. Lies hier mehr über Zufluchten, die jeder in sich trägt.

Wenn das Leben hart ist, dann habe ich einen Zufluchtsort in mir. Es sind diese 3 Juwelen: der innere Meister, die Freunde auf dem Weg und das Mysterium meines Lebens.

Die Zuflucht in mir

Manchmal brauche ich eine Zuflucht. Manchmal hänge ich mich an Sorgen und Zukunftsängste. Wenn die Welt in Angst und Schrecken ist, dann ist das ganz natürlich. Schließlich bin ich nicht allein auf der Welt und wir sind miteinander verbunden – auch in unseren Ängsten.

In solchen Situationen bin ich froh, zum inneren Buddha, zu meinem inneren Meister rennen zu können. In mir ist eine Zuflucht von innerer Wahrheit, die mein Leben wie ein klarer Fluss durchströmt.

Und hopp,

bei Schwierigkeiten springe ich ins klärende Wasser, zu meiner inneren Wahrheit, meiner inneren Zuflucht.

Zuflucht in kleinen Schritten

Im Buddhismus geht man davon aus, dass der Mensch nicht fähig ist, gleich die Zuflucht in der höchsten Wahrheit zu finden. Deshalb richtet sich der Buddhist innerlich auf drei Zufluchtsobjekte aus, den drei Juwelen.

Buddham saraṇam gacchami

Dhammam saraṇam gacchami

Sangham saraṇam gacchami.

Ich nehme Zuflucht zu Buddha

Ich nehme Zuflucht zum Dharma

Ich nehme Zuflucht zum Sangha.

Die drei Juwelen auf Wikipedia

Meine 3 Juwelen und Zufluchten Zuflucht in der inneren Weisheit Zuflucht in der Gemeinschaft

der erhabenen Wesen – meine Freunde Zuflucht in der Göttlichkeit meines Lebenswegs

Verborgen in einer verschlossenen Schatzkiste

Die 3 Juwelen liegen verborgen in einem Schloss im tiefen, dunklen Wald. Sie warten darauf, entdeckt zu werden. Der Weg zur Schatzkiste mit den Juwelen ist steinig, man muss mutig sein, wilde (innere) Tiere besiegen, sich nicht beirren lassen, stetig weitergehen und dann im großen Schloss auch noch die Schatztruhe finden…

Um die 3 Juwelen leichter zu finden, sind Meditationen entstanden. Alle Meditationstechniken haben gemeinsam, die Wahrnehmung über sich selbst zu stärken. Die Meditationen unterstützen, den Körper, Gedanken und Gefühle aufmerksam wahrzunehmen. So öffnet sich der Raum für die 3 Juwelen.

In den Überlieferungen weiser Menschen wird der Zustand des Wahrnehmens Bewusstheit genannt. Bewusstheit ist die Türe zum inneren Meister, zur Wahrnehmung der Gemeinschaft der Weisen und zum göttlichen Mysterium.

Der Jubel –

wenn die Juwelen gefunden werden

Nach einiger Zeit der Suche finden sich dann die Juwelen. Zur großen Freude des Meditierenden!

Anfangs bewegte ich mich im Feld der Meditation wie ein Blinder. Ich hatte keine Ahnung von innerer Weisheit, die Gemeinschaft bedrückte mich eher als dass sie mich unterstützte und meinen ureigenen Weg suchte ich verzweifelt zu entdecken.

Die jahrelange Meditation hat mich eines Tages sehen lassen. Da liegen sie nun in mir die 3 Juwelen, eine Zuflucht, die mir nicht mehr genommen werden kann.

Ich verneige mich vor dem Buddha

Ich verneige mich vor der Gemeinschaft der Buddhas

Ich verneige mich vor der Göttlichkeit des Wegs

Voll wirklicher Ehrfurcht verneige ich mich vor meinem inneren Meister, der Weisheit, die ich normalerweise so versteckt halte. Der Meister in mir liebt und führt mich in unendlicher Weisheit. Es ist ein großes Geschenk, das ich über Osho entdecken durfte.

Voller Ehrfurcht verneige ich mich auch vor meinen Freunden/Gefährten, die einen ähnlichen Weg gehen. Wir sind viele, die sich in das Mysterium des Lebens stürzen und seit Jahrtausenden auf die Reise begeben. Auch diese Gemeinschaft ist meine Zuflucht. Ich stehe in einem Feld, das vibriert und mich unterstützt, ich bin nicht alleine.

Und schließlich verneige ich mich vor dem unendlich Großen, dem Unbekannten. Vor der Göttlichkeit, die ich nicht begreifen kann. Vor dem, was mich nährt und bewegt und auch sterben lässt. Still verneige ich mich.

Zuflucht in 3 Atemzügen

In dem folgenden Video gibt es eine Anleitung, wie mit nur drei Atemzügen die drei Juwelen in der Meditationspraxis präsent sein können; wie in nur einer Minute eine Zuflucht geschaffen werden kann.

Die drei Juwelen im Hier und Jetzt

In der buddhistischen Tradition gibt es viele Gebote und Regeln, wie die drei Juwelen erreicht und erhalten werden können. Ich bin kein Buddhist und Verhaltensregeln sind für mich eher Behinderungen der Intelligenz, als Hilfe zu tieferem Verstehen.

Erstaunlicherweise muss ich jedoch feststellen, dass in meinem Leben der Weg der drei Juwelen eine große Rolle spielt und das ganz ohne Gebote – einfach aus Leidenschaft für Meditation.

In mir findet sich der Buddha und seine Lehre. Und die Gemeinschaft der erhabenen Wesen – tja, du gehörst dazu, sonst hättest du diesen Artikel nicht gelesen :)

