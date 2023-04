Der Frühling wird kommen – auch für dich

Vom Mond erleuchteter Pflaumenbaum –

warte,

der Frühling wird kommen. Basho

“Auf sehr indirekte, sehr feinfühlige Art sagt Basho:

“Vom Mond erleuchteter Pflaumenbaum …“

Sei nicht in Eile, “Warte, der Frühling wird kommen.“

Das ist im übertragenen Sinne zu verstehen:

Es geht um dich,

nicht um den Pflaumenbaum.

Warte nur ein wenig,

jeder hat seinen eigenen Frühling.

Wenn du richtig wartest,

kann der Frühling genau jetzt kommen.

Es hängt davon ab,

wie tief dein Warten geht.”

Osho, Zitat – Auszug aus Hyakujo:

The Everest of Zen, with Basho’s Haikus #4



