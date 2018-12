Loslassen und feiern, was übrig ist

Menschen, die meditieren, haben oft etwas Leichtlebiges an sich. Sie haben gelernt, loszulassen – während der Meditationspraxis wie auch im Leben. Meditation macht das Leben leicht.

So schmerzhaft und schwierig das Loslassen manchmal ist, mit tiefergehender Übung passiert etwas ganz Neues: Das Leben wird zum Spiel. Ich lerne Dinge, die manchmal stressig erscheinen, spielerisch zu nehmen. Das Leben wird zum spielerischen Tanz in einem sich ständig wandelnden Fluss von Ereignissen.

Zum Thema Loslassen und Feiern habe ich 5 lustige und auch berührende Videos gefunden, die mich teilweise richtig zum Lachen gebracht haben.

Ein lustiger Videoclip von einem kleinen Jungen, dem es leicht fällt, zwischen Emotionen zu wechseln. Vielleicht eine Anregung für dich, wenn du das nächste Mal Stress empfindest?

Ein Anschauungsbeispiel, wie spielerisch sich Geschäfte machen lassen …

Zwei junge Männer zogen mit großer Liebe und Hingabe einen kleinen Löwen auf. Irgendwann wird er zu groß und sie müssen ihn loslassen, ihn wieder in die afrikanische Wildnis entlassen. Nach einem Jahr treffen sie ihn wieder – unsicher, ob er sie überhaupt wieder erkennen wird…

Ram Dass ist ein bekannter spiritueller Lehrer seit den 70iger Jahren. Ein Gehirnschlag macht ihm schlagartig klar, wo er mit seiner Meditation steht:

„Im Krankenhaus schaute ich einfach nur an die Decke. Hier lag ich, Mr. Spirituell, und in meinem eigenen Tod orientierte ich mich nicht am Geistigen. Es zeigte mir, wieviel Arbeit ich noch zu tun habe, denn das war der Test – durch den ich durchgefallen war.“

Am Ende des Films sagt Ram Dass:

„Vor dem Gehirnschlag trödelte ich durchs Leben und ich dachte, dass wäre alles, was es zu erfahren gibt. Aber der Gehirnschlag ist wie eine völlig neue Geburt. Ich habe Eigenschaften in mir entdeckt, die niemals vorher rausgekommen waren, niemals. Ich bin jetzt im Frieden, wie ich es noch nie vorher war. Der Frieden entsteht daraus, dass ich mich in diesem Moment niederlasse.

Dieser Moment ist in Ordnung.

Jetzt ist dieser Moment in Ordnung.“