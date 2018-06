Während du in einem Fahrzeug fährst, wiege dich rhythmisch mit – und erfahre!

„Wenn du diese Technik machen willst, leiste keinen Widerstand, sondern gehe mit den Fahrbewegungen mit, wiege dich mit.

Werde Teil des Zuges oder des Autos, gehe nicht dagegen an. Was immer das Fahrzeug für Bewegungen macht, werde eins mit ihm.

Leiste keinen Widerstand. Gehe rhythmisch mit und mache aus der Bewegung eine Musik, einen Tanz.

„Wiege dich rhythmisch, wenn du in einem Fahrzeug fährst – und erfahre!“ Die Weisheit sagt, dass dann die Erfahrung von Meditation zu dir kommt.

Eine weitere Technik für die Zeit im Warteraum oder wenn der Zug anhält:

In einem stillstehenden Gefährt,

in dem du dich kreisen lässt,

in langsamer werdenden, unsichtbaren Kreisen

– erfahre!