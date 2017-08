„So wie die Wellen mit Wasser und

die Flammen mit Feuer daherkommen,

so wogt das Universelle mit uns.“

Sutra aus dem Buch der Geheimnisse

Nur das universelle Leben ist

„Du bist nicht,

nur das Universelle ist

und es wogt durch dich hindurch.

Fühle es,

versenke dich hinein,

lasse dieses Gefühl tief in dich eindringen.

Lasse es zu, dass es dir widerfährt –

in vieler verschiedener Art und Weise.“

Das Leben – der Ozean, der in dir wogt

„Ein sexuelles Verlangen regt sich in dir: Fühle es – nicht als Begierde, sondern nur als Ozean, der in dir wogt, einfach als Leben, das da pulsiert, einfach als Leben, das in dir eine Woge schlägt.

Was immer dir geschieht, empfinde es nicht so, als würde es dir geschehen, sondern so, als würde es dem Kosmos geschehen. Du bist nur ein Teil von ihm – nur eine Welle an der Oberfläche. Überlasse alles dem All.

Ihr begegnet euch im Liebesakt: Stellt euch nicht vor, dass da zwei einzelne Wellen zusammenkommen, sondern seht sie lieber als zwei, die miteinander verschmelzen.

Sie sind keine zwei Individuen mehr.

Die Wellen sind verschwunden, nur der Ozean ist geblieben.

Dann wird der Sexakt zur Meditation.“

Osho, Zitat – Auszug aus

dem tantrischen Buch der Geheimnisse