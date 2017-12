Ich war lebendig und habe es nicht bemerkt...

„In der Tradition des Zen

gibt es ein Kriterium,

um zu sehen,

ob ein Mensch gelebt hat oder nicht:

der Tod.

Nur ein Mensch,

der gelebt hat,

kann sterben.

Du kannst es dir nicht leisten, zu gehen,

wenn du nicht wirklich gelebt hast.

Ich habe von einem großen Schüler gehört,

der erst als er starb erkannte,

dass er lebendig gewesen war.

Er sah plötzlich:

„Du liebe Güte!

Ich war lebendig

und habe es gar nicht bemerkt.“

Die Meister im Zen

zeigen die höchsten Gipfel der Bewusstheit

in der Art wie sie sterben.

Der Tod ist der Beweis.

Wenn du anmutig sterben kannst,

mit Seligkeit,

fast tanzend,

dann beweist das, dass du gelebt hast.

Du hast zutiefst gelebt und weißt,

dass Sterben nur bedeutet,

das Haus zu wechseln.“

Osho, Zitat – Auszug aus Isan: No Footprints in the Blue Sky #8

Vor dem Sterben Leben wahrnehmen