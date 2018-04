Der nächste rebellische Schritt nach Wild Wild Country

Die Dokumentation Wild Wild Country über rebellische Leute, die ihren Traum von einem gemeinsamen, liebevollen und bewussten Leben verfolgten und schließlich scheiterten, hat mir etwas klar gemacht:

Zur Entwicklung von Bewusstheit braucht es Rebellion. Die Rebellion geschieht in 3 Phasen: Der 1. Schritt ist, sich auf den Weg zu machen und die eigene, kleine Welt in Ordnung zu bringen.

Der 2., mit Gleichgesinnten einen Traum zu verwirklichen und

der 3. Schritt ist ‚Sei dir selbst ein Licht‘ – spontan ganz dem eigenen Verständnis zu folgen… So manifestiert sich Bewusstheit.

Zumindest ist das die Geschichte meiner Entwicklung.

Bewusstheit beginnt mit Rebellion,

mit einem mutigen Schritt ins Unbekannte

Die Dokumentation Wild Wild Country auf Netflix hat mich inspiriert, mir über den Weg von Bewusstheit klar zu werden. In vielen Interviews berichten Schüler von Osho und Anwohner, auch Regierungsbeamte über die Zeit von 1980-1984 in Oregon berichtet. Tausende seiner Schüler hatten mitten in der Wüste eine Stadt aufgebaut.

Mich hat diese Zeit nie besonders interessiert. Ich war nicht dabei, kam erst 1988 zu Osho. Nach dem Ansehen der Doku sagt mir heute ein inneres Gefühl, dass ein tiefer Sinn hinter dem Drama steckt.

Heute sehe ich in den Sannyasins viele mutige Menschen, die einen neuen Schritt aus ihrem gewohnten Leben wagten. Sie hatten alles hinter sich gelassen und folgten einem gemeinsamen Traum. Letztendlich sind sie gescheitert, doch so gut wie keiner bereut es, sich auf das Experiment eingelassen zu haben.

Ein mutiger Schritt aus nicht mehr angemessenen Traditionen – hinein ins Unbekannte – ist meiner Meinung nach notwendig, um Bewusstheit zu entwickeln und die Intelligenz wach zu halten.

Auch ich war mutig (ein bisschen)

Ich war nicht in Oregon dabei, doch bin ebenfalls einige ganz neue Schritte gegangen – die für mich gar nicht so mutig aussahen. Auch ich habe versucht, meine Träume von einer glücklichen Landkommune zu verwirklichen. Und bin gescheitert. Ich habe nach 7 Jahren die Wahl-Familie genauso loslassen müssen, wie die Freunde ihre Stadt in der Wüste, die in Oregon gebaut wurde.

Früher oder später platzen Seifenblasen, das liegt in ihrer Natur.

Danach sind neue Schritte nicht mehr so herausfordernd, denn ich habe schon ein wenig Übung darin, neue Schritte zu machen.

Sei dir selbst ein Licht – die höchste Rebellion

Es hat lange gedauert, bis dann der nächste, wirklich mutige Schritt geschah: Ich erkannte, dass Meditation das höchste Gut ist. Meditation ist die größte Rebellion, führt sie doch zu dem, was Buddha so beschreibt: ‚Sei dir selbst ein Licht‘ .

Das höchste Gut ist für mich, das Mysterium zu erkennen, das mein Leben ausmacht. Diese Doku hat mir geholfen zu sehen, wie wertvoll mir Meditation ist. Ha! Wer hätte das gedacht…

Der Trailer zu Wild Wild Country

Die 6-teilige und etwa 6 Stunden dauernde Dokumentation kannst du auf Netflix ansehen. Das 1. Monat dort ist kostenlos, du musst nur rechtzeitig vor Ablauf des Monats online kündigen.