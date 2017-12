„Wenn du deine Frau liebst, schmelze in ihrer Wärme. Vergiss einen Moment die ganze Sexualität, vergiss alles, was in deinem Kopf und in deiner Fantasie vorgeht.

Einen Moment lang verschmelze mit der echten Frau vor dir.“

In der Liebe empfindsam sein

„Lasse deine Sexualität zutiefst empfindsam und sinnlich sein, ein Gefühl, das aus dem Bauch kommt. Schmelze in deine Frau hinein, als wärest du wieder ein Kind in Mutters Bauch. Außer, du erlebst das mit deiner Geliebten, kennst du sie nicht wirklich.

Wenn du wieder zu einem Kind in Mutters Bauch wirst, dann ist aller Abstand zur Geliebten weg, ihr seid eins. In diesem Moment wirst du wissen, was Hingabe ist.

Die Krux des Mannes: Kontrolle

Aber das männliche Ego macht überall Schwierigkeiten. Sogar wenn du mit deiner eigenen Frau bist, versuchst du die Situation zu kontrollieren. In der Sprache hat sich ein entsprechend unpassender Begriff eingeschlichen, wir sagen „Liebe machen“.

Wie kannst du Liebe machen?

Keiner kann Liebe machen. Doch der Ausdruck besteht in unserer Sprache nicht ohne Grund.

Die Leute versuchen, Liebe zu machen, sogar in der Liebe sind sie Manager. Damit ist die größte Gelegenheit verpasst, Hingabe zu erfahren.

Jetzt gibt es Handbücher darüber, „Wie man liebt“ und „Wie man den totalen Orgasmus erreicht“. Die Leute lesen diese Bücher und folgen den Anleitungen darinnen.

Es gibt Dummköpfe, die während sie sich mit ihrer Frau lieben neben dem Bett die Anleitung liegen haben, wie sie den totalen Orgasmus erreichen können und ab und zu nachschauen.

Göttlichkeit erfahren

In einigen Momenten im Leben, wenn du nichts machst, wenn du nichts weißt, wenn du einfach nur bist, dann wirst du den Geschmack von Hingabe erfahren.

Hingabe kann durch Schönheit erfahren werden, durch Dichtung, durch Musik… sie kommt durch so viele Türen. Göttlichkeit hat viele Türen zu ihrem Tempel.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Book of Wisdom #18