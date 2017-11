Entspannt ohne Worte schauen und ohne innerlich zu kommentieren, was man sieht... Das ist eine gute Meditation für den Alltag, bspw. wenn du mitten in einem emotionalen Drama steckst...

„Der einzige Weg die Wahrheit zu erkennen, ist zu lernen, wie du direkt wahrnehmen kannst, wie du die Hilfe des Denkens beim Schauen weglassen kannst. Der Verstand kann nur Träume erzeugen und du beginnst, den Traum für wahr zu halten.

Versuche in kleinen Dingen den Verstand wegzulassen. Du siehst dir eine Blume an – du schaust einfach. Du sagst nicht, „schön!“, „hässlich!“. Du sagst gar nichts. Bringe keine Worte ins Schauen, verbalisiere nicht. Schaue einfach hin.

Für den Verstand wird das unbequem sein, er wird sich unwohl dabei fühlen. Der Verstand würde gerne etwas darüber sagen. Du sagst einfach zum Verstand: „Sei still! Lasse mich einfach nur schauen.“

Mit nicht-emotionalen Dingen beginnen

Am Anfang wird es schwierig sein. Beginne also mit Dingen, bei denen du nicht zu sehr beteiligt bist. Es wird anfangs schwierig sein, deine Geliebte oder deinen Geliebten nur einfach anzuschauen, ohne Worte mit hineinzubringen.

Du bist zu sehr beteiligt, gefühlsmäßig zu sehr gebunden … in Ärger oder in Liebe, aber immer nimmst du zu sehr Anteil.

Schaue auf Dinge, die neutral sind – einen Stein, eine Blume, einen Baum, der Sonnenaufgang, einen Vogel im Flug, eine Wolke, wie sie sich im Himmel bewegt. Schaue nur auf Dinge, zu denen du keine Bindung hast, bei denen du gelöst bleiben kannst, bei denen du gleichgültig bleiben kannst.

Beginne mit neutralen Dingen und gehe erst dann zu gefühlsmäßig belasteten Situationen.

Was ’nur schauen‘ bewirkt

Je mehr du den Verstand beiseite lässt, desto mehr Licht wird dir geschehen, denn wenn es keine Träume mehr gibt, dann sind die Türen und Fenster offen und der Himmel erreicht dich, die Sonne geht auf.

Sie trifft genau ins Herz, das Licht erreicht dich. Du wirst mehr und mehr mit der Wirklichkeit erfüllt werden, und immer weniger mit Träumen.“

Osho – Zitat-Auszug aus Hsin Hsin Ming, The Book of Nothing