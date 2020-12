Liebesmeditation für stille Minuten

Erinnere dich an die Liebe –

10 Minuten lang

Entspanne dich,

atme bewusst und

suche deinen Schwerpunkt.



Erinnere dich an eine Situation,

in der du ganz stark das Gefühl der Liebe hattest.

Spüre dieser Empfindung nach,

du wirst sie in dir erkennen können.

Konzentriere dich auf diese Liebe.

Alle anderen Gedanken, die auftauchen,

sind jetzt unwichtig.

Du verdrängst sie nicht,

aber du hältst sie auch nicht fest,

sondern richtest deine ganze Aufmerksamkeit auf die Liebe,

die in dir ist.

Du spürst diese Liebe,

und du spürst, wie diese Liebe wächst.

Sie füllt dich unterdessen ganz aus.

Du bist Liebe, nichts als Liebe.

Deine Liebeskraft ist damit noch nicht erschöpft.

Du spürst eine allumfassende Liebe,

die aus dir hinausströmt, alles berührt, alles umhüllt.

Lasse diese universelle Liebe fließen.

Sie füllt alles aus.

Alles ist Liebe.