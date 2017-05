Verantwortung liebt, Pflichtgefühl nicht

„Du bist mit der Idee von Pflichtgefühl belastet worden. Du scheinst für alles verantwortlich zu sein, deine Frau oder deinen Mann, die Kinder, die Nachbarn, die Gesellschaft, die Nation … Für alles bist du verantwortlich, nur nicht für dich selbst. Das ist eine wirklich seltsame Situation.

Weltverbesserer haben die ursprüngliche Bedeutung von Verantwortung in Pflichtgefühl verwandelt. Schaue dir das Wort „Verantwortung“ genau an, es beinhaltet „antworten“ Dabei geht es um die Liebe zu antworten.

Es gibt keine andere Macht in der Welt, die so fähig ist zu antworten, wie die Liebe. Wenn du magst was du tust, wirst du auf Situationen „antworten“ können und Verantwortung übernehmen. Dann gibt es keine Belastung. Das Gefühl von Pflichtbewusstsein macht die Belastung aus.

Du solltest nichts aus Pflichtgefühl heraus tun. Entweder du liebst, was du tust oder du solltest es lieber nicht machen. Ohne Liebe wird Verantwortung hässlich und zur Pflicht. Im Pflichtgefühl zeigst du lediglich, dass du wie ein Sklave denkst und dich auch so verhältst.“

Osho, Zitat – Auszug aus The New Dawn #27