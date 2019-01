Was bedeutet Hingabe?

Keine Angst vor Hingabe, durch sie verwandelt sich das Leben in Anmut und Poesie. In der Hingabe gibst du nichts Wirkliches von dir auf - nur die falschen Vorstellungen und Illusionen des Egos gehen.

„Den Tod gibt es nicht, der Tod ist unwirklich. Aber du erschaffst ihn. Du erschaffst ihn, indem du Getrenntsein erschaffst. Hingabe bedeutet, die Idee von Getrenntsein aufzugeben.

Der Tod verschwindet dann automatisch, es ist keine Angst mehr zu finden und der ganze Geschmack des Lebens verändert sich.

Dann ist jeder Moment von so kristallklarer Reinheit, das reine Entzücken, die reine Freude und Glückseligkeit. Dann ist jeder Moment Ewigkeit.

Und in dieser Hingabe zu leben bedeutet Poesie. Jeden Moment ohne Ego zu leben ist Poesie. Ohne das Ego zu leben bedeutet Anmut, ist Musik. Ohne das Ego zu leben bedeutet zu leben, wirklich zu leben.

So ein Leben nenne ich Poesie: das Leben eines Menschen, der sich der Existenz hingibt.

Hingabe – die Aufgabe der Illusion vom Ich

Und denke daran, lass es mich noch einmal wiederholen: Wenn du dich der Existenz hingibst, gibst du nichts Wirkliches hin. Du gibst einfach nur eine falsche Vorstellung hin, du gibst einfach nur eine Illusion hin, du gibst Maya hin.

Du gibst etwas hin, das du von Anfang an niemals gehabt hattest. Und indem du das hingibst, was du nicht hast, bekommst du das, was du hast.

Zu wissen, dass ich zu Hause bin, ich immer existiert habe und und ich immer sein werde, ist ein großartiger Moment der Entspannung. Zu wissen, dass ich kein Außenseiter bin, dass ich nicht entfremdet bin, dass ich nicht entwurzelt bin, dass ich zur Existenz gehöre und die Existenz mir gehört, beruhigt alles und es wird still und ruhig.

Diese Stille ist Hingabe.

Das Wort ‚Hingabe‘ gibt dir eine ganz falsche Vorstellung, so, als ob du etwas hingeben würdest. Du gibst überhaupt nichts hin. Du lässt einfach nur einen Traum gehen, du lässt einfach etwas Künstliches gehen, das die Gesellschaft erschaffen hatte.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Book of Wisdom #4