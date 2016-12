Die Wissenschaft des Herzens in der Meditation

Über die mystischen Geheimnisse des Herzens

Die Mysterien der Liebe, die Wissenschaft vom Herzen, wurden über die Jahrhunderte durch die esoterischen Lehren verschiedener mystischer Traditionen vermittelt.

Besonders der Sufismus hat eingehende Studien zum Menschenherzen und dessen spiritueller Natur betrieben.

Deren Schwerpunkt lag darauf, in wie weit die einzelnen spirituellen Organe innerhalb des Herzens den Suchenden transformieren und erwecken und so zu einer umfassenderen spirituellen Wahrnehmung führen – einem tieferen Eintauchen in das göttliche Licht der Einswerdung.

Sufis erforschen den Weg des Herzens

Wanderer auf dem Sufi-Pfad haben die Reise in die inneren Welten kartographiert, indem sie aufzeigen, wie das Erwecken der spirituellen Zentren des Herzens das Bewusstsein des Suchers erweitert.

Sie beschreiben, wie schließlich in der innersten Kammer — dem Herz der Herzen — der Liebende mit dem Göttlichen verschmilzt und so die mystische Reise von der Trennung zur Einheit vollendet. …

Die Sonne des Lichts ist im Herzen aufgegangen.

Sie scheint, und es gibt keinen Untergang. Al-Hakîm at-Tirmidhî



Das Herz des Einzelnen ist in Kontakt mit der Gesamtheit des Lebens

Und es gibt auch eine andere Dimension der Wissenschaft des Herzens, die bisher geheim gehalten worden ist. Dabei geht es darum, wie das Herz des Einzelnen spirituell mit der Gesamtheit des Lebens interagieren kann.

Indem wir in eine neue Ära des Bewusstseins eintreten, werden diese Geheimnisse für unsere wachsende Erkenntnis zugänglich, und uns erschließt sich spezifisches Wissen darüber, in welcher Beziehung der Einzelne zum Ganzen steht und wie das Innere und das Äußere zusammenhängen.

Im Herzen sind all die unterschiedlichen Ebenen der Wirklichkeit miteinander verbunden; das Innere fließt direkt ins Äußere. …..

Genaueres nachzulesen bei „Das Licht im Herzen“

von Llewellyn Vaughan-Lee

Über die Kammern des Herzens





