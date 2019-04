Über die Schönheit eines Dialogs (statt einer Diskussion)

Ein Dialog ist etwas ganz anderes als eine Diskussion. Ein Dialog ist kein Kampf, wie es oft eine Diskussion ist, sondern der Versuch zweier Menschen in Freundschaft die Wahrheit herauszufinden.

„Dialog bedeutet, den anderen mit offenem Geist verstehen zu wollen. Ein Dialog ist selten, und er ist schön, weil beide bereichert werden.

Wenn du mit jemandem sprichst, kann es eine Diskussion sein – ein verbaler Schlagabtausch, bei dem es darum geht, dass ich Recht habe und du Unrecht – oder es kann ein Dialog sein.

Ein Dialog bedeutet, sich gegenseitig bei der Hand zu nehmen, sich gemeinsam in Richtung der Wahrheit zu bewegen, sich gegenseitig zu helfen den Weg zu finden.

Dialog: gemeinsam in Freundschaft die Wahrheit suchen

Es ist etwas Gemeinsames, es ist Kooperation, es ist ein harmonisches Bemühen, die Wahrheit zu finden. Es ist kein Kampf, überhaupt nicht.

Es ist Freundschaft, sich gemeinsam zu bewegen, um die Wahrheit zu finden, sich gegenseitig zu helfen, um die Wahrheit zu finden.

Niemand besitzt die Wahrheit bereits, aber wenn zwei Personen anfangen die Wahrheit finden zu wollen, nach ihr zu suchen, dann ist das ein Dialog – und beide werden bereichert.

Und wenn die Wahrheit gefunden ist, ist es nicht wegen mir, es ist nicht wegen dir.

Wenn die Wahrheit gefunden ist, dann ist sie größer als wir beide, die an der Suche teilgenommen haben, sie ist höher als beide, sie umgibt beide – und beide sind bereichert.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Grass Grows By Itself, #8