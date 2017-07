‚Liebe dich selbst und beobachte‘ – das ist die Essenz, die alle Meditationstechniken gemeinsam haben. Was Buddha in so einfachen Worten beschreibt, wurde von Meistern aller Traditionen in unzählige, unterschiedliche Meditationsübungen übersetzt.

Zu meditieren bedeutet also nicht nur still zu sitzen, seinen Atem zu beobachten und ein Mantra zu rezitieren. Es gibt noch viele andere spannende Methoden…

Der Kern aller Meditationen

Die Essenz, die in jeder Meditationstechnik zu finden ist, hat Buddha im Dhammapada formuliert:

Liebe dich selbst und beobachte –

heute, morgen, immer.

Die Technik ist so einfach und könnte in jedem Moment praktiziert werden, wären wir nicht weit davon entfernt, uns zu lieben oder unvoreingenommen und wachsam wahrzunehmen.

Über Jahrhunderte hinweg haben sich unzählige Meister aller Traditionen ihrer Schüler erbarmt und viele Techniken entwickelt, die den Schülern den Weg zu sich weisen sollen. Die folgende Auswahl ist nur ein kleiner Blick in die Vielzahl der Meditations-Möglichkeiten.

1. Traditionelle Meditationstechniken

Zazen, Vipassana Meditation, Mantratechniken

Zazen wird in der japanischen Tradition des Zen (einer Abspaltung des Buddhismus) praktiziert, Vipassana und Mantras im Buddhismus und im Hinduismus. Allen diesen Techniken ist gemein, dass sie weitgehend ohne körperliche Bewegung sind und dem Meditierenden strenge Regeln auferlegen, die sich über einen längeren Lebenszeitraum hinziehen.

Zazen

Zazen ist eine sehr disziplinierte Methode, bei der bewegungslos, wachsam in einer bestimmten Körperhaltung gesessen wird. Zazen ist das richtige für Menschen, die Strukturen und Disziplin lieben.

Ein praktizierender Mönch erklärt die Technik von Zazen

Vipassana

Die Meditationsmethode der Vipassana Meditation dreht sich um den Atem. Ähnlich wie im Zazen wird die traditionelle Meditation der Vipassana mit Disziplin verbunden, als Hilfe, sich nicht im gewohnten Denken zu verlieren.

Wenn einmal in der Tiefe verstanden ist, was Wahrnehmen und Beobachten bedeutet, dann ist die Vipassana Meditation überall und immer zu praktizieren.

Vipassana Meditation verstehen lernen

Mantratechniken

Viele Mantra-Meditationstechniken beruhen auf traditionellen hinduistischen Lehren. Die Gefahr dieser Methoden ist die Einschläferung des Verstandes durch ständige Wiederholung, Wachsamkeit ist dabei nur mühsam aufrecht zu halten. Ein Beispiel von praktizierter Mantra Meditation:

Das Mantra Om Mani Padme Hum

2. Traditionelle aktive Meditationstechniken

Tanz der Derwische (Whirling), Gurdjieffs Heilige Tänze, 112 Meditationen aus dem Buch der Geheimnisse

Wie schon oben erwähnt, gibt es soviele Meditationstechniken, wie es Meister gibt und gegeben hat. Es ist unmöglich, einen kompletten Überblick zu geben. Deshalb hier nur eine minimale Auswahl an Methoden, die ich selbst als besonders wohltuend empfunden habe.

Tanz der Derwische (Whirling)

Aus der arabischen Sufi Tradition kommt der Tanz der Derwische. Die Schüler drehen sich hingebungsvoll um ihre eigene Achse, sie lösen sich in der Liebe auf und sinken in den Raum der Wachsamkeit.

Whirling Dervishes

Auch heute noch wird der Tanz der Derwische praktiziert, in moderner Form im OSHO International Meditation Resort. Videha, Lehrer der „Sufi Whirling Meditation“ im OSHO Resort, erklärt in dem folgenden Videoclip: „Die Essenz der Methode ist zu dem unbeweglichem Zentrum in der Mitte der Bewegung zu gelangen, dem Raum von bewusster Wahrnehmung…“

The Touch of the Divine

Gurdjieffs Heilige Tänze

Gurdjieffs Heilige Tänze sind eine Meditationsmethode, die ebenfalls aus alter Tradition stammen. Ein Ausschnitt aus dem Film über Gurdjeffs Suche:

Meetings with Remarkable Men. Der Abt des Klosters erklärt, die Schüler bewegen sich ohne Unterbrechung durch ihren Körper. Die ganzen Automatismen werden aufgelöst und zurück bleibt liebevolle Wahrnehmung.

Die Gurdjeff Tänze werden heute noch praktiziert, zum Beispiel auf Korfu.

112 Meditationstechniken aus dem Tantra

Die Meditationstechniken aus dem tantrischen Buch der Geheimnisse arbeiten mit Wahrnehmung auf vielen Ebenen. Sie sind insofern aktiv, als sie zu jeder Zeit im Alltag praktiziert werden können: im Gehen, im Sitzen, in jeder Aktion. Ein paar Beispiele:

Finde im Alltag Befriedigung

‚Ich bin‘ – und die große Verwandlung

Die Kunst des Zuhörens

Empfinde mit jedem Lebewesen

Weitere stille traditionelle Meditationsmethoden

3. Zeitgemäße aktive Meditationen

OSHO Dynamische Meditation, OSHO Kundalini Meditation, OSHO Mystic Rose Meditation

Der moderne, reizüberflutete, psychisch angespannte Mensch braucht aktive Meditationstechniken, um liebevoll wahrnehmen zu können. Er ist so voll mit Eindrücken und psychischen Belastungen, dass es ihm schwerfällt, sich dem Raum der Wahrnehmung hinzugeben.

Die OSHO Meditationstechniken beginnen alle mit körperlich aktiven Phasen, in denen auch Emotionen ausgedrückt werden können und dann erst folgt stilles Nichts-Tun. Der Körper, Verstand und Emotionen werden bewegt und erschöpft, damit Hingabe und Loslassen danach relativ einfach geschehen können.

OSHO Dynamische Meditation

OSHO Kundalini Meditation

OSHO Mystic Rose Meditation

OSHO Chakra Atem Meditation

Warum aktiv meditieren?

Anleitung zur OSHO Kundalini Meditation

Es gäbe noch so viel mehr über Meditationstechniken zu sagen, ich kann nur empfehlen, mit allen möglichen Techniken zu experimentieren, um diejenige Meditation zu finden, die man gerne macht.

Diese Lieblings-Methode am besten ein paar Wochen lang ausprobieren und tief in die Technik eindringen – solange, bis Buddhas letztendliche Meditationsübung zum Lebensalltag geworden ist, 24 Stunden lang:

Liebe dich selbst und beobachte

