Traditionelle, aktive Meditations­Methoden

Wie schon oben erwähnt, gibt es so viele Meditations­techniken, wie es Meister gibt und gegeben hat. Es ist unmöglich, einen kompletten Überblick zu geben. Deshalb hier nur eine minimale Auswahl an Methoden, die ich selbst als besonders wohltuend empfunden habe.

1. Tanz der Derwische (Whirling)

Aus der arabischen Sufi Tradition kommt der Tanz der Derwische. Die Schüler drehen sich hingebungsvoll um ihre eigene Achse, sie lösen sich in der Liebe auf und sinken in den Raum der Wachsamkeit.

Whirling Dervishes

Auch heute noch wird der Tanz der Derwische praktiziert, in moderner Form im OSHO International Meditation Resort. Videha, Lehrer der „Sufi Whirling Meditation“ im OSHO Resort, erklärt in dem folgenden Videoclip:

„Die Essenz der Methode ist, zu dem unbeweglichem Zentrum in der Mitte der Bewegung zu gelangen, dem Raum von bewusster Wahrnehmung…“

The Touch of the Divine

2. Gurdjieffs Heilige Tänze

Gurdjieffs Heilige Tänze sind eine Meditations­methode, die ebenfalls aus alter Tradition herrührt.

In dem folgenden Film-Ausschnitt über Gurdjeffs Suche ‚Meetings with Remarkable Men‘ erklärt der Abt des Klosters, wie sich die Schüler ohne innere Ablenkung, in einem neutralen Zustand mit ihrem Körper bewegen. Körperliche Automatismen werden aufgelöst und es bleibt offene, ungehinderte, liebevolle Wahrnehmung.

Ausschnitt aus ‚Meetings with Remarkable Men‘

Die Gurdjeff Tänze werden heute noch praktiziert, zum Beispiel auf Korfu.

Aufführung der Gurdjieff Tänze

3. 112 Meditations­techniken aus dem Tantra

Die Meditationen aus dem tantrischen Buch der Geheimnisse arbeiten mit Wahrnehmung auf vielen Ebenen. Sie sind insofern aktiv, als sie zu jeder Zeit im Alltag praktiziert werden können: im Gehen, im Sitzen, in jeder Aktion.

Täusche dich nicht: Die Techniken sehen einfach aus, doch kannst du mit jeder dieser Methoden in völlig neue Dimensionen des Lebens eintauchen. Es liegt an dir, an deiner Intensität, Entspannung und Empfänglichkeit.

Ein paar Beispiele:

Finde im Alltag Befriedigung

‚Ich bin‘ – und die große Verwandlung

Die Kunst des Zuhörens

Empfinde mit jedem Lebewesen

Alltags-Meditationen