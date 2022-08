Erschaffe dir zuhause einen ‚Mutterleib‘ – indische Tempel-Mystik

Tempel (und Kirchen) schwingen in einem eigenen Klang, sie bilden einen 'Mutterleib' für die Religionszugehörigen. Und dann: Niemand sollte in einen Tempel gehen, deren Religion er oder sie nicht angehören. Ein Osho Zitat über indische Mystik.

Ein Hindu-Tempel ähnelt einer Gebärmutter

„Wenn du schon einmal einen Hindu-Tempel besucht hast, dann hast du bestimmt schon vom ‚Garbhagriha‘ – dem ‚Haus des Mutterleibs‘ – gehört. Das innerste Zentrum des Tempels ist als ‚Garbha‘ – Gebärmutter, Mutterleib, Mutterschoß – bekannt.

Vielleicht weißt du nicht, warum der Tempel ‚Mutterleib‘ genannt wird… Wenn du den Klang des Tempels anstimmst – und jeder Tempel hat seinen eigenen Klang, sein eigenes Mantra, seine eigene ‚Ishta Devata‘, seine eigene Gottheit und das zugehörige Mantra der Gottheit – wenn du diesen Klang verinnerlichst, entsteht die gleiche Wärme wie im Schoß der Mutter.

Deshalb ist der ‚Garbha‘, der Schoß des Tempels, genau wie der Schoß der Mutter gestaltet: rundlich, fast geschlossen, mit nur einer Öffnung.

Nur ein Eingang, rundlich, fast geschlossen

Als die Christen zum ersten Mal nach Indien kamen und hinduistische Tempel entdeckten, empfanden sie diese Tempel als wirklich unhygienisch – überhaupt nicht belüftet, mit nur einer kleinen Tür. Die Gebärmutter hat auch nur eine Tür und ist überhaupt nicht belüftet. Deshalb wurde der Tempel nur mit einer Tür gebaut, genau wie eine Gebärmutter.

Wenn man einen bestimmten Klang anstimmt, wird der Mutterleib lebendig.

Und, der Tempel wird auch ‚Garbha‘ genannt, weil man dort neu geboren werden kann, man kann ein neuer Mensch werden.

Der Tempelbesuch – eine Meditationstechnik

Wenn du einen Klang den du liebst anstimmst, einen Ton für den du ein Gefühl hast, dann erschaffst du einen Klang-Schoß um dich herum. Es ist deshalb gut, diese Methode nicht unter freiem Himmel zu praktizieren. Du bist sehr schwach, du kannst nicht den ganzen Himmel mit deinem Klang füllen.

Es ist besser, dafür einen kleinen Raum zu wählen. Wenn der Raum so beschaffen ist, dass er deinen Klang vibrieren lässt, ist das gut, es wird dir helfen. Und wenn du jeden Tag denselben Ort wählen kannst, ist das sehr gut. Der Ort wird aufgeladen. Wenn derselbe Klang jeden Tag, in jedem Atom wiederholt wird, wird der Raum selbst zu einem Nährboden, zu einem Mutterleib.

Warum Tempel nur für Angehörige einer einzigen Religion sind

Deshalb ist es Anhängern anderer Religionen nicht erlaubt, die Tempel zu betreten. In Mekka kann niemand eintreten, der kein Mohammedaner ist, und das ist gut so. Daran ist nichts falsch, denn Mekka gehört zu einer bestimmten Wissenschaft. Jemand, der kein Mohammedaner ist, geht dorthin mit einem Geräusch, das das ganze Umfeld stören wird.

Wenn ein Mohammedaner nicht in einen Hindu-Tempel gelassen wird, ist das keine Beleidigung. Und all diese Sozialreformer, die keine Ahnung von Tempeln, Religion und esoterischer Wissenschaft haben, geben Wahlsprüche von sich, unsinnige Parolen, und sie stören alles.

Ein Hindu-Tempel ist für Hindus, denn ein Hindu-Tempel ist ein besonderer Ort – ein geschaffener Ort. Seit Jahrtausenden haben sie daran gearbeitet, um ihn lebendig zu machen, und jeder kann ihn stören. Diese Störung ist sehr gefährlich.

Ein Tempel ist kein öffentlicher Ort

Ein Tempel ist nur für bestimmte Menschen

Ein Tempel ist kein öffentlicher Ort, er ist für einen bestimmten Zweck und für bestimmte Menschen bestimmt; er ist nicht für Besucher gedacht. Deshalb waren Besucher früher auch nicht erlaubt. Jetzt sind sie erlaubt, weil wir nicht wissen, was wir da tun. Ein Besucher sollte nicht zugelassen werden.

Ein Tempel ist kein Ort, den man besichtigen kann, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Es ist ein geschaffener Raum, der mit besonderen Schwingungen erfüllt ist.

Wenn es ein Ram-Tempel ist und du in eine Familie hineingeboren wurdest, in der der Name Ram heilig war und geliebt wurde, dann wirst du, wenn du einen lebendigen Raum betrittst, der von Rams Namen erfüllt ist – selbst wenn du nicht chanten willst, selbst wenn du das Ram-Mantra nicht verwendest, wirst du anfangen zu chanten. Der Raum um dich herum wird dich dazu auffordern.

Die Schwingungen um dich herum werden dich treffen und du wirst aus tiefstem Herzen zu chanten beginnen. Nutze also einen solchen Ort – ein Tempel ist gut.

Die mystische, indische Tempel-Weisheit

Diese Methoden sind Tempelmethoden. Ein Tempel ist gut, oder eine Moschee oder eine Kirche. Dein eigenes Haus ist für diese Methoden nicht gut geeignet, denn bei so vielen Klängen des Alltags hast du einen chaotischen Raum um dich herum und du bist nicht so stark, dass du nur durch deinen Klang den Raum verändern kannst.

Es ist also besser, an einen bestimmten Ort zu gehen, der zu einem bestimmten Klang gehört, und ihn dann zu nutzen. Und es ist gut, jeden Tag an denselben Ort zu gehen.

Nach und nach wirst du sehr groß werden. Nach und nach wirst du vom Verstand zum Herzen herabsteigen. Dann kannst du diese Methode überall anwenden und der ganze Kosmos wird zu deinem Tempel. Dann gibt es kein Problem mehr.

Erschaffe dir zuhause einen Tempel

Aber am Anfang ist es gut, den Ort zu wählen. Und wenn du sogar die Zeit wählen kannst, jeden Tag genau die gleiche Zeit, dann ist das gut, denn dann wartet der Tempel auf dich. Genau zu dieser Zeit wartet der Tempel auf dich.

Der Tempel ist empfänglicher für dich, er freut sich, dass du gekommen bist. Und ich meine das physisch; das ist keine symbolische Sache, sondern eine physische.

Es ist so, als würdest du deine Mahlzeiten jeden Tag zu einer bestimmten Zeit einnehmen. Zu dieser bestimmten Zeit spürt dein ganzer Körper den Hunger. Der Körper hat seine eigene innere Uhr, er spürt den Hunger genau zu dieser Zeit. Wenn du jeden Tag zu einer bestimmten Zeit schlafen gehst, ist dein ganzer Körper zu dieser Zeit bereit.

Zur gleichen Zeit am gleichen Ort meditieren

Wenn du jeden Tag deine Schlafenszeit und deine Essenszeit änderst, bringst du deinen Körper durcheinander.

Jetzt heißt es, dass sich das auf dein Alter auswirken wird. Wenn du täglich deine Körperroutine änderst, dann wirst du, wenn du achtzig Jahre leben würdest, nur noch siebzig Jahre leben. Zehn Jahre werden verloren gehen. Und wenn du regelmäßig mit der Körperuhr gehst, dann wirst du, wenn du achtzig Jahre leben würdest, sehr leicht neunzig Jahre leben. Zehn Jahre können hinzugefügt werden.

Genau so hat alles um dich herum seine eigene Uhr. Und die Welt bewegt sich in kosmischer Zeit.

Wenn du den Tempel jeden Tag zur genau gleichen Zeit betrittst, ist der Tempel bereit für dich und du bist bereit für den Tempel. Dieses beidseitige Bereitsein trifft aufeinander und die Ergebnisse werden tausendfach vervielfältigt.

Richte dir zuhause einen kleinen Tempel ein

Eine Meditationsecke tut’s auch

Oder, du kannst eine kleine Ecke in deinem Haus einrichten. Aber dann benutze diese Ecke nicht für irgendeinen anderen Zweck, denn jeder Zweck hat seine eigene Schwingung. Wenn du diese Ecke für einen geschäftlichen Zweck benutzt oder dort Karten spielst, wird dieser Raum chaotisch. Und solche Störungen können mittlerweile sogar von mechanischen Geräten aufgezeichnet werden; es kann festgestellt werden, ob der Raum gestört ist.

Wenn du eine Ecke in deinem Haus schaffen kannst, einen kleinen Tempel, dann ist das sehr gut. Wenn du dir einen eigenen kleinen Tempel leisten kannst, dann ist das das Erste, was du versuchen solltest. Aber benutze ihn nicht für irgendeinen anderen Zweck. Lasst ihn absolut privat für dich sein – und die Ergebnisse werden dann sehr bald folgen.“

Osho, Zitat – Auszug aus

dem tantrischen Buch der Geheimnisse