Kindererziehung – mit dem warmen Atem der Liebe

„Wir sollten unseren Kindern beibringen, zur ganzen Fülle der Liebe heranzuwachsen. Wir sollten die Liebe verehren. Wir sollten Liebe geben. Wir sollten in Liebe leben.

Aber das Spiel erschöpft sich nicht allein darin, andere Menschen zu lieben: Der Liebe zu dienen heißt vielmehr, sein ganzes Wesen mit Liebe auszufüllen. Ich spreche von einer totalen Erziehung zur Liebe.

Wir sollten einen Stein so liebevoll aufheben können, als sei er ein Freund, und wir sollten einem Feind so die Hand schütteln können, als sei er ein Freund.

Einige Menschen gehen selbst mit materiellen Dingen liebevoll um, während andere sogar andere Menschen in einer Weise behandeln, die selbst leblosen Dingen nicht zukommt. Für einen, der nur Hass im Sinn hat, sind Menschen nichts als seelenlose Objekte.

Aber einer, der voller Liebe ist, verleiht allem, was er berührt, eine lebendige Persönlichkeit und Individualität.

Wie ein Intellektueller lernt, liebevoll zu handeln

Die Geschichte eines Mannes, der sich bei seinen Schuhen für einen Wutausbruch entschuldigt

Ein intellektueller Reisender sucht einmal einen berühmten Fakir auf. Aus irgendwelchen Gründen ist der Mann in gereizter Stimmung – wahrscheinlich, weil er eine anstrengende Reise hinter sich hat – und so löst er die Riemen seiner Sandalen voller Ärger, wirft die Schuhe ins Eck und stößt die Türe zur Hütte des Fakirs mit einem dumpfen Knall auf.

Wenn man wütend ist, kann man sogar seine Schuhe so behandeln, als seien sie die größten Feinde, kann man eine Tür so öffnen, als läge man schon seit langem im Streit mit ihr.

Der Mann stößt die Tür auf, tritt ein und begrüßt den Fakir mit Ehrerbietung. Der Fakir sagt:

‚Nein, ich nehme deine ehrenvolle Begrüßung nicht an!

Gehe erst zur Tür und deinen Schuhen und entschuldige dich bei ihnen.‘

Soll ich mich wirklich bei meinen Schuhen entschuldigen?

‚Was soll denn das heißen?‘, fragt der Mann.

‚Ich soll mich bei einer Türe und ein paar Schuhen entschuldigen? Warum? Sind sie etwa lebendig?‘

Der Fakir antwortet:

‚Als du deine Wut an diesen leblosen Gegenständen ausgelassen hast, hast du dich das nicht gefragt. Du hast die Schuhe ins Eck geworfen, als hätten sie etwas verbrochen. Und du hast die Türe auf eine Weise geöffnet, als wäre sie dein Feind.

Wenn du ihnen soviel Individualität zusprechen kannst, dass du deine Wut an ihnen auslässt, solltest du auch bereit sein, sie hinterher um Verzeihung zu bitten. Bitte geh und entschuldige dich. Sonst lasse ich mich auf kein weiteres Gespräch mit dir ein.‘

Der Reisende kommt zu dem Schluss, dass es lächerlich sei, das Gespräch wegen dieser Kleinigkeit zu beenden, nachdem er all die Mühen der weiten Reise auf sich genommen hatte, um diesen berühmten Fakir zu sehen.

Also geht er zu seinen Schuhen, legt die Hände bittend aneinander und sagt:

‚Freunde, bitte verzeiht meinen Unmut.‘

Zur Türe sagt er:

‚Es war nicht recht von mir, dass ich dich in meiner Wut so gestoßen habe.‘

Was für ein Moment für ihn!

Anfangs ist er peinlich berührt.

Dann wird er still und friedlich.

In seinen Erinnerungen schreibt der Reisende später, dass er sich anfangs ungeheuer lächerlich vorkam, aber nachdem er sich entschuldigt hatte, sei ihm eine neue Erkenntnis aufgegangen. Er habe sich so still, so heiter, so friedlich gefühlt!

Nicht in seinen kühnsten Träumen hätte er sich vorstellen können, dass sich ein Mensch so ruhig, so gesammelt und freudig fühlen kann, einfach, indem er eine Türe und ein paar Schuhe um Verzeihung bittet.

Nachdem er sich entschuldigt hat, nimmt er an der Seite des Fakirs Platz, der zu lachen beginnt und sagt:

‚So, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt bist du auf der richtigen Wellenlänge. Jetzt können wir reden. Jetzt hast du ein bisschen Liebe gezeigt und das hat dich entlastet. Jetzt können wir uns aufeinander einlassen.‘

Es kommt nicht darauf an, andere Menschen zu lieben, sondern darauf, von Liebe erfüllt zu sein.