In der Meditation tauchen manchmal starke Gefühle auf. Die meditative Entspannung entlässt gut versteckte und lange vermiedene Wunden. Ängste, Herzschmerzen, Bedauern, Traurigkeit — diese Emotionen und Gefühle geschehen jedem Meditierenden in der Meditation.

In der Meditation wird nichts unterdrückt oder vermieden, sondern alles gesehen, was ist. Entdeckte Herzschmerzen können zum Tor für tieferes Verstehen und Erleben werden – sofern die Verwundung zugelassen werden kann.

Im Zen wird eine distanzierte Haltung zum verwundeten Herzen eingenommen: Wenn Gedanken kommen, lass sie gehen – ohne jede Bewertung, ohne sie weiter zu spinnen oder zu hinterfragen, woher sie kommen und wie sie sich weiter entwickeln und was sie denn vielleicht bedeuten könnten…

„Beobachten“ und „zuschauen“ in der Meditation darf nicht falsch verstanden werden. Zum Beispiel kann Herzschmerz während des Meditierens wahrgenommen, doch als getrennt von sich empfunden werden.

Die meisten Meditierenden unterdrücken mit dieser Abspaltung auf subtile Weise ihre Gefühle, indem sie eine Zweiteilung erschaffen: Hier bin ich, dort der Schmerz – der nicht zu mir gehört.

Eine Spaltung seiner selbst ist konträr zu dem, was Meditation ist und deshalb wenig hilfreich.

Gefühle überwältigen manchmal

A.H.Almaas, ein bekannter Meditationslehrer, beschreibt in seinem (englischen) Buch ‚The Unfolding Now‘ was Beobachten bedeutet.

Almaas gibt folgenden Rat, wenn starke Gefühle hochkommen:

„Verbringe 15 Minuten damit,

dein Gefühl zu erforschen,

in dem Moment, in dem es auftritt.

Erlaube dir, an dem Ort zu sein,

wo du bist.

Erkenne den Schmerz

und was er ist

und lasse ihn in Ruhe.

Wenn du dir einfach seiner bewusst bist,

mit Neugier und Interesse,

dann wird er sich enthüllen

und zu fließen beginnen.

Wenn du weiterhin alles lässt,

wie es ist

und weiterhin interessiert an dem bist,

was gerade ist,

dann wird die Erfahrung zu einem Prozess werden,

einer Enthüllung,

einer inneren Suche und Entdeckung.“



A.H.Almaas