Woher kommt Terrorismus?

„Alles, was passiert, ist tief mit allem anderen verbunden. Der wachsende Terrorismus hat zweifellos etwas mit dem zu tun, was in der Gesellschaft vor sich geht. Die Gesellschaft fällt auseinander.

Ihre alte Ordnung, Disziplin, Moral, Religion – alles hat sich als auf Sand gebaut entpuppt, es hat seine Macht über das Gewissen der Menschen verloren.

Der Terrorismus ist lediglich ein Symbol dafür, dass es gleich ist, ob Menschen zerstört werden, dass es im Menschen nichts mehr gibt, was unzerstörbar ist, dass alles Materie ist – und Materie lässt sich nicht töten, man kann nur ihre Form verändern. Sobald man den Menschen als reine Kombination materieller Elemente versteht und in seinem Inneren kein Platz für ein spirituelles Dasein eingeräumt wird, dann wird Töten zum bloßen Spiel.

Die Nationen sind durch die Atomwaffen unwichtig geworden. Wenn die ganze Welt binnen Minuten zerstört werden kann, kann die Alternative nur sein, dass sich die ganze Welt zusammenschließt. Die Welt kann nicht länger geteilt bleiben, ihre Aufteilung ist gefährlich, denn sie kann jederzeit zum Krieg führen.

Diese Aufteilung kann nicht länger geduldet werden. Ein einziger Krieg genügt, um alles zu zerstören. Der Mensch hat folglich nicht mehr viel Zeit, um zu verstehen, dass wir eine Welt erschaffen müssen, in der die bloße Möglichkeit eines Krieges ausgeschlossen ist.

Terrorismus nutzt veraltete Waffentechnologien

Der Terrorismus hat viele Unterströmungen. Eine davon ist: Seit es Atomwaffen gibt, stecken die Nationen ihre ganze Energie hinein und meinen, alte Waffen seien überholt. Sie sind überholt, aber dafür können sich jetzt einzelne Menschen ihrer bedienen. Und gegen Einzelne kann man nicht mit Atomwaffen vorgehen, das wäre einfach dumm. Wenn ein einzelner Terrorist eine Bombe wirft, ist es nicht gerechtfertigt, Atombomben abzuwerfen.

Was ich hervorheben will, ist, dass die Atomwaffen einzelnen Menschen eine gewisse Freiheit beschert haben, nämlich alte Waffen zu benutzen. Das war in den alten Tagen nicht möglich, weil auch die Regierungen dieselben Waffen benutzten.

Heute konzentrieren sich die Regierungen darauf, die alten Waffen zu vernichten, sie ins Meer zu werfen, sie an Länder zu verkaufen, die arm sind und sich keine Atomwaffen leisten können. Und all die Terroristen kommen aus diesen armen Ländern – mit genau diesen Waffen, die man ihren Ländern verkauft hat. Und sie haben einen seltsamen Schutz: Man kann keine Atomwaffen gegen sie einsetzen, man kann keine Atombomben auf sie werfen.

Sie können Bomben auf euch werfen, und ihr seid plötzlich machtlos, obwohl ihr jede Menge Atomwaffen in Händen haltet – aber manchmal kann da, wo eine (zusammennähende, verbindende) Nadel gebraucht wird, ein Schwert nichts ausrichten. Vielleicht hast du das Schwert, das muss aber nicht heißen, dass du dem Mann mit der Nadel überlegen bist. Denn es gibt Situationen, in denen nur die Nadel sinnvoll ist und das Schwert nichts ausrichten kann.

….

Erleichterung von Wut und Gewalt durch Kriege

Meinem Verständnis nach braucht der Mensch, so, wie er bisher gelebt hat, alle zehn bis zwölf Jahre einen Krieg. Er staut so viel Wut auf, so viel Zorn, so viel Gewalt, dass ihm nur ein Krieg Erleichterung verschaffen kann. Nach jedem Krieg also kommt eine Verschnaufpause von nur zehn bis fünfzehn Jahren. Diese Pause ist eine Art Erholung. Und wieder fängt alles an, sich in euch aufzustauen, weil die gleiche Psychologie am Werk ist – der gleiche Neid, die gleiche Gewalt.

Der Mensch ist im Grunde ein Jäger. Er ist nicht von Natur aus Vegetarier. Zunächst war er Jäger, und über Jahrtausende hinweg war er nur Fleischesser, und überall herrschte Kannibalismus. Menschen zu essen, die man vom gegnerischen Stamm gefangen nahm, war vollkommen ethisch. All das schleppt die Menschheit noch in ihrem Unbewussten mit.

Die Religionen haben dem Menschen gewisse Dinge nur sehr oberflächlich eingepflanzt. Dein Unbewusstes ist keineswegs damit einverstanden. Jeder Mensch lebt in einem Zwiespalt mit sich selbst. Wann immer er also eine Chance findet – um einer guten Sache willen, Freiheit, Demokratie, Sozialismus, jedes beliebige schöne Wort kann als Deckmantel dienen, sein hässliches Unbewusstes zu vertuschen, das nur zerstören will und die Zerstörung genießt.

…

Terrorismus wird sich ausbreiten

Der Terrorismus wird sich immer mehr ausbreiten, denn ein dritter Weltkrieg ist praktisch ausgeschlossen. Und den dummen Politikern fällt keine andere Alternative ein. Terrorismus heißt nur, dass das, was einst auf gesellschaftlicher Ebene stattfand, jetzt individuell vor sich gehen muss. Er wird zunehmen.

Er wird nur zu verhindern sein, wenn wir die eigentliche Basis menschlichen Verstehens verändern – was eine himalajahafte Aufgabe ist. Umso mehr, als genau die Leute, die man verändern möchte, gegen einen ankämpfen werden. Sie werden einem nicht so leicht erlauben, sie zu verändern. In Wirklichkeit lieben sie das Blutvergießen; sie haben nur nicht den Mut, es zu sagen.

…

Ehe wir nicht die eigentlichen Grundlagen der Menschheit verändern, wird der Terrorismus immer mehr zu einer normalen, alltäglichen Angelegenheit werden. Es wird in den Flugzeugen passieren, es wird in den Bussen passieren, es wird immer mehr Autos treffen, es wird immer mehr Fremde treffen.

Jemand tritt plötzlich vor dich hin und erschießt dich – nicht, weil du ihm irgendetwas angetan hast, sondern einfach, weil der innere Jäger wieder da ist.

Der Jäger wurde durch Kriege zufrieden gestellt. Jetzt ist es vorbei mit Kriegen, und es wird vielleicht nie wieder Kriege geben. Der Jäger ist wieder da.

Heute können wir nicht mehr kollektiv kämpfen.

Jeder Einzelne muss etwas tun,

um seinen eigenen Dampf abzulassen.

Alles ist mit allem verbunden.

Das Erste, was sich ändern muss, ist, dass die Menschen mehr Lebensfreude haben – etwas, das alle Religionen zerstört haben.

Terroristen sind Opfer – wer sind die wahren Verbrecher?

Die wirklichen Verbrecher ergreift man nicht. Die Terroristen und andere Verbrecher sind nur die Opfer. Die Religionen sind die wahren Verbrecher, denn sie haben jede Möglichkeit zur Lebensfreude zerstört.

Sie haben die Möglichkeit zerstört, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Sie haben alles verdammt, womit die Natur dich ausstattet, um dich glücklich zu machen, um es spannend für dich zu machen, damit du dich wohl fühlen kannst.

Sie haben dir alles genommen. Und wenn es ein paar Dinge gibt, die sie dir nicht haben nehmen können, weil sie in deiner Biologie verwurzelt sind, wie Sex, dann haben sie es zumindest geschafft, sie zu vergiften.

…

Reiche Menschen werden keine Terroristen

Und das gleiche trifft für andere Dinge zu. Die Religionen verdammen es, wenn du im Komfort lebst. Nun, ein Mensch, der komfortabel und luxuriös lebt, kann kein Terrorist werden. Die Religionen haben den Reichtum verurteilt und die Armut gepriesen. Nun, ein Mensch, der reich ist, kann kein Terrorist sein.

Nur die ‚Gesegneten‘, die arm sind, können zu Terroristen werden. Denn sie haben nichts zu verlieren. Und sie kochen über, gegen die ganze Gesellschaft, weil andere etwas haben, was sie nicht haben. Die Religionen haben versucht, sie zu trösten.

Aber dann kam der Kommunismus – eine materialistische Religion – die die Menschen herausforderte und ihnen sagte: ‚Eure alten Religionen sind allesamt Opium fürs Volk.

Nicht deine bösen Taten sind schuld daran, dass du jetzt unter Armut leidest, weder in diesem noch in einem früheren Leben. Schuld an deinem Leiden ist die böse Ausbeutung durch die Bourgeoisie, die Superreichen.‘

…

Alle kranken Ideen müssen gehen

Diese Welt wird nicht eher friedlich sein, bis wir all die verrotteten Ideen, die dem Menschen eingeimpft worden sind, endgültig aus dem Verkehr ziehen. Als erstes sind die Religionen dran: Ihre Werte müssen beseitigt werden, damit der Mensch wieder lächeln kann, wieder lachen kann, sich wieder freuen kann, wieder natürlich sein kann.

Zweitens müssen die Menschen über das, was der Kommunismus sagt, gründlich aufgeklärt werden. Psychologisch ist er verkehrt, so dass ihr nur aus einer Falle in die andere geht. Keine zwei Menschen sind gleich. Damit ist das Ideal der Gleichheit Unsinn.

Und wenn ihr einmal den Beschluss gefasst habt, gleich zu sein, dann müsst ihr auch eine Diktatur des Proletariats hinnehmen. Mit anderen Worten: Ihr müsst eure Freiheit aufgeben.

Erst hat die Kirche dir deine Freiheit genommen, hat Gott dir deine Freiheit genommen. Jetzt ersetzt der Kommunismus deine Kirche, jetzt will er dir deine Freiheit nehmen. Aber ohne Freiheit kannst du nicht feiern. Du lebst in Angst, nicht in Freude. Wenn es uns gelingt, den Keller des menschlichen Unbewussten auszuräumen – und genau das ist meine Arbeit. Er kann ausgeräumt werden.

Terrorismus ist in deinem Unterbewusstsein

Der Terrorismus, das sind nicht die Bomben in deinen Händen. Der Terrorismus ist in deinem Unbewussten. Und so wird die Lage immer bitterer. Und es scheint, lauter Blinde haben Bomben in den Händen und werfen mit ihnen nach Belieben um sich.

Ein dritter Weltkrieg hätte die Menschen für zehn bis fünfzehn Jahre erleichtert. Aber der dritte Weltkrieg kann nicht stattfinden, denn wenn er stattfindet, wird er die Menschen nicht erleichtern, sondern sie einfach nur vernichten.

Also wird die individuelle Gewalt zunehmen – sie nimmt bereits zu. All eure Regierungen und all eure Religionen werden immer nur ihre alten Strategien wiederholen, ohne die neue Situation zu verstehen.“

„Die neue Situation ist, dass jeder einzelne Mensch durch Therapie hindurchgehen muss, seine unbewussten Intentionen verstehen lernen muss, durch Meditationen hindurchgehen muss, damit er sich beruhigen kann, abkühlen kann und die Welt mit neuen Augen sehen kann – mit den Augen der Stille.“

Osho, Beyond Psychology, Talk #18

Das ungekürzte Osho Zitat über Terrorismus auf osho.com lesen